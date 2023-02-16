За неделю репчатый лук подорожал более чем на 10%

16.02.2023 | 07:56

В течение недели, с 7 по 13 февраля, в России репчатый лук подорожал на 10,1%. А вот рост цен на огурцы, ужаснувший пензенцев в начале месяца, замедлился с 12,7 до 6,2%.

По данным Росстата в целом цены овощи и фрукты повысились на 3,3%. Так, помидоры подорожали на 4,1%, бананы - на 2,8%, морковь - на 2,4%, картофель - на 2,2%. Одновременно на 0,1% подешевела белокочанная капуста.

За этот же период выросли цены на куриные яйца, мороженую рыбу, мясные консервы для детского питания в пределах 0,7%, говядина, сметана, сыры стали дороже на 0,2%.

Стоимость полета в салоне самолета экономического класса стала дороже на 6%, цены на проезд в автобусе в среднем по России увеличились на 0,2%, в троллейбусе - на 0,1%.

«В целом недельная инфляция в России замедлилась до 0,18% , а в годовом выражении на 13 февраля составила 11,83%. С начала года цены выросли на 1,24%», - пишет «Парламентская газета».