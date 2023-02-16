Терапевт рассказал, можно ли использовать просроченные лекарства

16.02.2023 | 08:43

Прием препаратов с истекшим сроком годности может привести к неприятным последствиям: аллергической реакции, отравлению, усилению инфекции, нарушению работы сердца и другим осложнениям.

Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт Екатерина Терентьева.

Она пояснила, что срок годности - это период времени, когда производитель препарата гарантирует его эффективность при условии соблюдения условий хранения. После его окончания многие лекарства можно принимать, не опасаясь за здоровье, но не более двух месяцев.

Однако это касается далеко не всех лекарственных форм. Со временем препараты подвергаются воздействиям внешних факторов: температуры, влаги, солнечного света и других. В просроченных лекарствах меняются химические свойства, и в итоге они могут стать опасными для здоровья.

Так, все офтальмологические препараты однозначно подлежат ликвидации по истечении срока годности, так как к этому времени обычно в них прекращается действие консерванта и начинают размножаться бактерии.

Флакон с таблетками рекомендуется хранить не больше года с момента его вскрытия, иначе повышается риск получить желудочно-кишечные проблемы.

Категорически нельзя использовать растворы для инъекций с истекшим сроком годности, так как в них могут образовываться токсические вещества. Нельзя применять такой раствор даже в пределах срока годности, если он изменил цвет или появился мутный осадок.

«Лучше не рисковать и не принимать препарат после окончания срока годности. Особенно это касается противосудорожных средств, средств, купирующих приступы ишемии и стенокардии, антикоагулянтов, если есть риск тромбообразования, бронхолитиков и спазмолитиков, кардиотонических и антиаритмических, препаратов для стабилизации функции щитовидной железы, успокаивающих и снотворных средств, оральных контрацептивов, адреналина, инсулина, антибиотиков и других», - предупредила терапевт.

Екатерина Терентьева предупредила: очень важно соблюдать рекомендации по хранению лекарств. Например, прохладное и сухое место - точно не шкафчик в ванной комнате. Это должны быть полка, шкаф или тумбочка вдали от батарей и других источников тепла, где поддерживается комнатная температура без резких колебаний.