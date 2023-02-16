Пензенские водители больше не смогут рисковать жизнью на ГПЗ

16.02.2023 | 16:40

Пензенцы больше не смогут кататься на машинах по покрытой льдом Старой Суре на ГПЗ. Сотрудники управления ГОЧС и администрации Железнодорожного района решили не ограничиваться предупреждениями.

В четверг, 16 февраля, они выехали к водоему, расположенному рядом с пляжем «Ангарка» (у многоквартирных домов ЖК «Сурская Ривьера»), и для предотвращения несчастных случаев сформировали вокруг снежные валы, препятствующие выезду автомобилей на лед. Для этого привлекали спецтехнику управляющей компании.

Пензенцам напоминают: нельзя выезжать на лед на машинах, если нет знака «Переход (переезд) по льду разрешен». «Подобное нарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей», - сообщили в городской администрации.

14 января в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный водитель катается по льду на Старой Суре в районе ГПЗ. Для рискованной езды он выбрал темное время суток. Лед стал для пензенца трассой, на которой он опробовал несколько маневров.

В некоторых случаях пробы льда на крепость заканчиваются трагедией. Так, в конце декабря в старице Суры обнаружили тело 18-летнего парня. Молодой человек решил в темноте покататься на коньках, не зная местности, и провалился в промоину.