В центре Пензы сбилась зеленая волна для автомобилистов

25.11.2022 | 13:30

На улице Суворова в Пензе не работает так называемая зеленая волна для автомобилистов. Об этом в пятницу, 25 ноября, на сессии в гордуме заявил депутат Виктор Хомец.

«Это очень важная проблема, я ее пытался решить еще год назад. Это начиная с перекрестка Суворова/Урицкого и заканчивая «Глобусом»: только тронулся, подъезжаешь - красный. Вопрос как будет решаться?» - поинтересовался он у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова.

«Зеленая волна там работала, она сбилась в результате того, что там модернизация светофоров была, сейчас идет состройка, восстановится все», - пообещал чиновник.

Депутата такой ответ не удовлетворил. Он заявил, что лично контролирует этот вопрос уже год, а ситуация так и не изменилась - водителям крайне неудобно.

«Я лично ехал - у меня зеленая волна была. Я не могу сейчас сказать, в какой момент она сбилась. Давайте мы еще раз вместе с вами проедем», - предложил Ильдар Усманов. Виктор Хомец согласился.

Введение адаптивного светофорного регулирования обсуждалось в думе и ранее. Под зеленой волной подразумевается координированное управление объектами с целью непрерывного движения по оживленным участкам дорог.

К примеру, в 2018 году зеленая волна внедрялась на проспектах Победы и Строителей. Благодаря замене дорожных контроллеров к серверу посредством сотовой связи подсоединили около 100 светофоров.