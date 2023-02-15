Жители Пензенской области оценили работу чиновников

15.02.2023 | 17:08

В Пензенской области подвели итоги ИТ-опроса об эффективности деятельности глав администраций городских округов и муниципальных районов в 2022 году.

Документ размещен на сайте регионального правительства.

Самая высокая удовлетворенность работой чиновников - у населения Спасского, Неверкинского, Городищенского районов (100%), а также Лопатинского (99,6%), Сердобского (99,1%), Никольского (99%), Пачелмского (98,9%) и Каменского (97,3%).

В Пензе удовлетворенность населения составляет 72,3%, в Заречном - 86,1%.

Самый низкий показатель среди и городских округов, и муниципальных районов - у Кузнецка (52,6%).

Также специалисты поинтересовались у жителей области, насколько они довольны организацией транспортного обслуживания. Самый высокий процент населения, у которого почти нет жалоб в этой сфере, в Городищенском, Лопатинском, Неверкинском и Спасском районах (100%), Никольском (99,4%), Каменском (99,1%) и Сердобском (99%).

В Пензе организация транспортного обслуживания вполне устраивает 65,9% горожан, в Кузнецке - 50,4% (самый низкий показатель среди городских округов и муниципальных районов), в Заречном - 82,3%.

В сфере услуг ЖКХ практически нет претензий у жителей Городищенского, Колышлейского, Лопатинского, Неверкинского, Сердобского, Спасского и Шемышейского районов (от 100 до 99%).

Наименее довольны уровнем жилищно-коммунального обслуживания в Пензе (87,6%) и Кузнецке (85,3%).

В документе не поясняется, когда именно проводился опрос и сколько человек в нем участвовали.