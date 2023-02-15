Закон «о мягких лапках» отправили на доработку

15.02.2023 | 09:32

Законопроект о запрете калечащих ветеринарных операций следует переработать, чтобы не допустить рисков для охотничьих собак и сельскохозяйственных животных.

Авторами инициативы выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили запретить проведение животным хирургических операций, которые не нужны по ветеринарным показаниям и меняют их физиологию. В частности, речь шла об удалении кошкам когтей вместе с когтевыми фалангами или сухожилий, отвечающих за выпуск когтей. Такие процедуры называются соответственно онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»). Авторы законопроекта, проанализировав объявления в интернете, обнаружили в Москве 16 клиник, где проводятся такие операции, а в Пензе - 9.

Также авторы законопроекта предлагали наложить запрет на операции по подрезанию животным голосовых связок, нанесению на их тела татуировок, не являющихся клеймами, и подобные вмешательства.

Во вторник, 14 февраля, на рассмотрении законопроекта председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что законопроект может нанести существенный вред владельцам собак и сельскохозяйственных животных. Это может привести к конфликту интересов, считает он.

«Очень расплывчато подготовлена пояснительная записка. Из того, что я понял, эти операции делают в основном в крупных городах, но не в регионах», - отметил Двойных.

Замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев добавил, что вред может быть нанесен экстерьеру собак определенных пород и их рабочим качествам.

«В результате сенаторы пришли к мнению, что документ следует отклонить, а Мосгордуме - предложить подумать о его переработке, чтобы учесть в нем все замечания», - сообщает сетевое издание «СенатИнформ».