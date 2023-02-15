В Заречном за сутки собрали деньги на 15 палаток для бойцов

15.02.2023 | 17:09

Жители Заречного отправляют тонны гуманитарного груза в зону спецоперации. Об этом сообщил глава города Олег Климанов в среду, 15 февраля.

«Все посылки формируются в строгом соответствии с запросами командиров», - подчеркнул он.

13 февраля главе города поступил очередной: бойцам нужны палатки. Деньги на них (168 тысяч) собрали за сутки: вложились руководители предприятий, организаций и учреждений.

Закупили 15 палаток, их доставят в Заречный на следующей неделе. «В полевых условиях такие палатки - с дымоходом, с возможностью использовать внутри печь - крайне необходимы», - пояснил Олег Климанов.

В конце февраля их отправят в зону спецоперации. Бойцам также пошлют маскировочные сети, которые в Заречном плетут сотни горожан.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, в задачи которой входит помощь участникам специальной военной операции, заявила, что помощь участникам СВО необходимо скоординировать, так как «везут все подряд - что надо и не надо».