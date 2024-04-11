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Происшествия

Рядом с Пензенской областью перехватили 5 беспилотников

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В ночь на четверг, 11 апреля, рядом с Пензенской областью сбили 5 беспилотных летательных аппаратов. Сообщение появилось в телеграм-канале Минобороны России.

3 беспилотника самолетного типа пытались атаковать объекты на территории Тамбовской области, 2 - Республики Мордовии.

Также БПЛА перехватили над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Всего уничтожено 12 беспилотников.

Это не первый раз, когда соседние с Пензенской областью регионы пытаются атаковать дронами. Так, в марте несколько БПЛА сбили над Энгельсом, а в январе - над территорией его района.

В ноябре 2023-го дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник над территорией Тамбовской области. В октябре того же года сообщалось об обнаруженных обломках БПЛА в Балаковском районе Саратовской области.

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