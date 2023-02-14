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Общество

Стало известно, в чем на самом деле нуждаются бойцы СВО

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Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, в задачи которой входит помощь участникам специальной военной операции на Украине, рассказала, в чем именно на сегодняшний день нуждаются бойцы.

Она напомнила, что сегодня помощь поступает на любом уровне - от промышленных предприятий до учреждений культуры. Но люди хотят знать, чем именно они могут быть полезными.

Депутат отметила, что помощь участникам СВО необходимо скоординировать, так как «везут все подряд - что надо и не надо».

В частности, служащим 201-го полка народной милиции ЛНР в настоящий момент больше всего необходимы рации с шифрованием, маскхалаты и некоторые лекарства. Рации без шифрования бойцам не нужны, а тем, кто желает их подарить, лучше продать аппаратуру и помочь деньгами.

«Нужны бани. Казалось бы, кому придет в голову посылать на фронт бани, а они там, оказывается, очень необходимы. Нужны сетки и маскхалаты, лекарства - но не всякие, а те, которые Министерство обороны не закупает, но врачи нам присылают на них заявки», цитирует News.ru слова Елены Драпеко.

Жители Пензенской области также помогают участникам СВО всем, чем могут. Так, жители Заречного всех возрастов, от школьников до пенсионеров, массово плетут маскировочные сети. Этому мастерству хотят научить и учеников школ Пензы.

Кроме того, в Кузнецком и Сердобском домах ветеранов мастерят окопные свечи и закупают на собранные деньги теплые вещи для солдат, средства гигиены, сигареты и продукты. В пензенском детсаду прошла акция «Баночка с секретом». Собранные металлические банки передали волонтерам для изготовления блиндажных свечей.

По словам председателя общественной организации «Пенза своих не бросает» Елены Корчагиной, в первую очередь требуются деньги для закупки специального военного оборудования, а также инструменты (топоры, пилы, болгарки).

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Источник — фото pixabay.com
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