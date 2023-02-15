В регионе появятся организаторы ухода за пожилыми и инвалидами

15.02.2023 | 19:42

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами будет доукомплектован дополнительными штатными единицами. Потребность в новых сотрудниках появилась из-за того, что возникла загруженность работников комплексных центров социального обслуживания населения. На базах учреждений было подготовлено 148 квалифицированных сиделок, но для организации их деятельности нужен другой ресурс.

«Чтобы взаимодействовать с родственниками, контролировать план ухода, работу самих помощников по уходу, насколько качественно они оказывают услуги гражданам, собирать обратную связь. Для этого действующие сотрудники - как правило, руководители отделений надомного обслуживания отвлекались от своей текущей работы и занимались организацией работы помощников по уходу», - сообщил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Казаков.

Теперь в семи районах области, где действует пилотный проект, появятся новые специалисты - организаторы ухода. Деньги на их деятельность (11 миллионов 200 тысяч рублей) будут выделены.

«Сумма на два года - на 2023 и 2024-й. В этом году мы дополняем ставками семь пилотных районов, а в следующем надеемся, что география проекта будет расширена и мы дополнительно вовлечем еще 16 районов», - рассказал Сергей Казаков.

Поскольку изменилась типовая модель пилотного проекта, в области также появятся территориальные координационные центры. Благодаря им будут выявляться граждане, нуждающиеся в помощи.

Бесплатные услуги, включенные в социальный пакет долговременного ухода за счет средств бюджета Пензенской области, оказываются в Бековском, Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Сердобском, Шемышейском районах.