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Общество

В квартирах жителей дома на Попова появилась черная плесень

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Вода прибывает, подвал дома на Попова, 10а, затапливает. Месяц назад дом посетила комиссия (оценивали капитальный ремонт), тогда чиновники смогли зайти в подземное помещение и заметили конденсат на потолке.

Теперь даже на метр от ступеней продвинуться невозможно.

«Нас затапливает уже год. Периодичность - каждые два-три дня. Ужасно! У нас, во-первых, дома появилась черная плесень, она вредит здоровью, мы с этим ничего сделать не можем, пытаемся от нее избавиться, а нас постоянно топит», - пожаловалась жительница дома № 10а на ул. Попова Ирина Злобина.

В 2021-м должен был начаться капитальный ремонт коммуникаций. Его пришлось отложить на год. Первый подрядчик явился летом и не справился.

«Работы были затянуты. В декабре проведен отбор новой подрядной организации», - рассказал представитель фонда капремонта Дмитрий Агальцов.

Капитальный ремонт не завершен, некоторые виды работ можно проводить только в теплую погоду. Придется ждать весны. В подвале закончить тоже невозможно - из-за регулярного подтопления. В управляющей компании сообщают: причина - засор во внутриквартальной системе, нужно промывать с помощью гидравлики. Но это все равно не решит проблему целиком.

Специалисты регионального фонда капремонта вместе с подрядчиком снова планируют обследование сетей. Надо искать выход, иначе дом развалится, не дождавшись завершения работ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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