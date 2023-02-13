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Общество

Участники СВО возвращаются домой с оружием

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Военнослужащие, которые возвращаются домой из зоны спецоперации на Украине, зачастую привозят с собой так называемые трофеи: оружие, гранаты, патроны и другие «сувениры».

«Парламентская газета» приводит такой пример: в конце января в Москве на станции метро задержали 37-летнего военного, который нес в своей сумке 3 армейских штык-ножа. Трофеи обнаружили во время сканирования багажа на рентген-аппарате.

Мужчина объяснил полиции, что нашел оружие в зоне СВО и оставил себе. Вероятно, он не знал, что оборот штык-ножей в России строго запрещен, их могут иметь при себе только военные, непосредственно находящиеся на службе. Легально оформить такой трофей «постфактум» не получится.

«О том, что инцидент в Москве не единичный, говорит, например, недавняя история из Екатеринбурга. По сообщениям местных СМИ, еще 2 августа прошлого года там на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который пытался провезти с собой четыре противопехотные гранаты в термосе и несколько боевых ножей. До того как вернуться в Россию, мужчина также участвовал в спецоперации под Харьковом и также объяснил свой поступок желанием «набрать сувениров», - пишет издание.

Как объяснил член Военной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Роман Дружинин, к ввозу из зоны СВО запрещены не только гранаты и штык-ножи. Военнослужащим и мобилизованным, желающим привезти в Россию «сувениры», необходимо руководствоваться ФЗ «Об оружии», иначе можно оказаться за решеткой.

Например, к ввозу запрещены боеприпасы: боевые патроны, снаряды. Но можно иметь при себе стреляные гильзы (если они не собраны после стрельб на армейском полигоне, где все строго учитывается и собирается).

Запрещена перевозка иных частей патронов и снарядов: капсюлей, взрывателей, пороха.

«С другой стороны, если человек едет в зону СВО со своим оружием (известно, например, что в составе действующих войск есть снайперы, вооруженные сверхдальнобойными винтовками Лобаева, которые классифицируются как охотничье оружие и свободно продаются гражданским лицам), то и после возвращения он это оружие может свободно переносить и перевозить, но только в разобранном состоянии и при наличии соответствующей лицензии», - отмечает «Парламентская газета».

До 4 лет тюрьмы полагается за фото из зоны СВО. Сделанное не в то время и не в том месте, оно легко может интерпретироваться как разглашение государственной тайны.

Как объяснил Роман Дружинин, заранее сказать, какие снимки ни в коем случае нельзя хранить, распространять, показывать, никто не может.

«Это могут быть просто фотографии каких-то населенных пунктов, других военных, армейской техники и так далее. Даже гражданские карты определенных территорий могут быть при стечении обстоятельств приравнены к государственной тайне. А ее разглашением будет считаться даже их показ другу вечером на кухне. Поэтому каждый такой случай, если он привлечет внимание правоохранительных органов, будет рассматриваться индивидуально, и так же индивидуально будет назначаться наказание», - предупредил юрист.

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