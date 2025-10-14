Пензенец поссорился с женой и испугал ее гранатой

14.10.2025 | 09:07

В Пензе 46-летний мужчина пытался спрятать в подъезде дома на улице Богданова гранату. Его задержали росгвардейцы.

Правоохранители прибыли по адресу, получив сообщение о бытовой ссоре. Пензенец поругался с женой и достал гранату, испугав женщину.

Росгвардейцы застали горожанина в тот момент, когда он прятал боеприпас в рулоне линолеума, лежащего в подъезде дома.

«Взрывотехники установили, что это была страйкбольная граната-имитатор, не представляющая опасности», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Горожанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.