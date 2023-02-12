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Общество

Вузы подготовят к дистанционному обучению

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Пандемия и дистанционное обучение более негативно сказались на преподавателях вузов, а не на студентах. Они чаще испытывали стресс и тревогу.

Что касается учащихся, то из-за локдаунов у многих снизилась успеваемость.

Как пишут «Известия», Минобрнауки решило подготовиться к новым эпидемиям, сделало выводы по результатам предыдущего дистанционного образовательного процесса и поручило разработать специальные протоколы.

Их цель - «снизить психологическое давление и чувство неуверенности у акторов образовательного процесса».

Протоколы носят рекомендательный характер. Их получат все вузы.

Согласно документам, в случае новой эпидемии и перехода на обучение онлайн руководство вуза должно наладить работу с цифровой платформой, методически и психологически помочь преподавателям.

Чтобы не было накладок, развивать материально-техническую базу учебного заведения необходимо заблаговременно: приобрести компьютеры, электронные учебники, системы диагностики и контроля, провести высокоскоростной интернет. Преподаватели должны пройти курсы повышения квалификации.

«Руководство вуза обязано предоставить своим сотрудникам информацию о заболевании, которое послужило причиной ухода в онлайн, и способах установления диагноза. Оно должно будет «внимательно выслушать вопросы, вызывающие обеспокоенность подчиненных», и организовать работу специалистов-психологов, чтобы «прояснить все мифы относительно заболевания и его последствий, повысить самооценку подчиненных», - отмечают «Известия».

Также преподавателям необходимо будет следить, чтобы студенты находились со своей семьей. Если это невозможно, то вуз должен обеспечить им контакт с близкими с помощью телефона или интернета. В случае возникновения конфликта в семье сотрудники учреждения обязаны помочь учащимся связаться с психологами.

В числе других обязанностей преподавателей при переходе на обучение онлайн - формировать у студентов навыки обработки информации, мотивацию к учебе.

«Студентов же призывают уделять внимание своему здоровью, соблюдать режим дня, следить за рационом и делать зарядку. А для того чтобы избежать повышения тревожности и стресса, им рекомендуют свести к минимуму чтение новостей», - добавили «Известия».

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