С 1 марта суммы в платежках за ЖКУ могут увеличиться

11.02.2023 | 14:43

С 1 марта собственники жилья будут по-новому оплачивать коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды (ОДН). Если установлен счетчик, оплата будет производиться по факту, если его нет - по измененным нормативам.

«Кабмин внес изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Их основная цель - стремление госорганов приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас нормативы формируются исходя из мощности оборудования и удельных расходов ресурсов. По новым правилам за основу можно брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах (метод аналогов).

По словам зампреда комитета Госдумы по ЖКХ Светланы Разворотневой, в некоторых регионах нормативы занижали, а разницу в расходах на ОДН доплачивала управляющая компания. Теперь за горящую на площадке лампочку, перевозящий жильцов лифт или использованную в уборке подъезда воду придется платить каждому жильцу.

Депутат предупредила: может случиться так, что фактическое потребление окажется выше нормативного, а значит, суммы в квитанциях увеличатся.

А вот у управляющих компаний забот станет меньше. Если раньше утечки воды в подвале или горящий сутки напролет свет грозили им убытками, то теперь эти расходы будут нести собственники.

С 1 декабря 2022 года в Пензенской области повысилась плата за коммунальные услуги. На федеральном уровне индекс изменения коммунальных платежей был установлен в размере 9%, однако регион внес допустимое отклонение. В связи с этим максимальная индексация платы за ЖКУ по муниципальным образованиям Пензенской области составила 11%, в Пензе - 12%.