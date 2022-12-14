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Общество

Участникам СВО и мобилизованным предложили дать новогодний отпуск

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Российским военнослужащим, которые отличились во время специальной военной операции (СВО) на Украине, можно дать новогодний отпуск.

С таким предложение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Большим подарком будет к Новому году этому воюющему отцу и его ребенку, если ему дадут пусть небольшой отпуск, и он встретит Новый год вместе с семьей. Это тоже будет наградой за боевые заслуги», - цитирует ее слова Telegram-канал радиостанции.

Останина посчитала, что военнослужащий заслужил отдых, если хорошо проявил себя в зоне боевых действий, а не «отсиживался где-то в штабике».

Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщалось, что мобилизованные граждане имеют право на отпуск от 30 дней и больше. Длительность зависит от общего срока службы в льготном исчислении.

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