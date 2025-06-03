Общество

В Госдуме предложили давать многодетным дополнительный отпуск

Печать
Telegram

В понедельник, 2 июня, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о предоставлении дополнительного отпуска многодетным родителям. Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ еще одной статьей.

«Работнику, имеющему трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается», - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке указывается, что демографическая ситуация в стране остается напряженной. По данным Росстата, в 2024 году в стране родилось около 1,22 млн детей - показатель, близкий к антирекорду 1999 года, а естественная убыль населения в 2024 году превысила 590 тысяч человек. Кроме того, сокращается число женщин фертильного возраста.

«В условиях продолжающегося сокращения рождаемости данная мера направлена на поддержку тех семей, которые уже внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей», - указали разработчики законопроекта.

Парламентарии считают, что принятие закона будет способствовать стимулированию многодетности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте