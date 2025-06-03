В Госдуме предложили давать многодетным дополнительный отпуск

03.06.2025 | 08:53

В понедельник, 2 июня, депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о предоставлении дополнительного отпуска многодетным родителям. Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ еще одной статьей.

«Работнику, имеющему трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается», - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке указывается, что демографическая ситуация в стране остается напряженной. По данным Росстата, в 2024 году в стране родилось около 1,22 млн детей - показатель, близкий к антирекорду 1999 года, а естественная убыль населения в 2024 году превысила 590 тысяч человек. Кроме того, сокращается число женщин фертильного возраста.

«В условиях продолжающегося сокращения рождаемости данная мера направлена на поддержку тех семей, которые уже внесли вклад в демографическое развитие страны и испытывают повышенную нагрузку в связи с воспитанием нескольких несовершеннолетних детей», - указали разработчики законопроекта.

Парламентарии считают, что принятие закона будет способствовать стимулированию многодетности.