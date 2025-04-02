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Общество

Нескольким категориям граждан дали право на дополнительный отпуск

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Госдума РФ приняла закон, который предоставляет право на неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году родителям, супругам, а также детям (в том числе совершеннолетним) раненых участников СВО.

Инициаторы законопроекта отмечали, что раненые или тяжелобольные военнослужащие нуждаются в длительном уходе - как в стационаре, так и после выписки и при реабилитации. Чаще всего обязательства принимают на себя родственники, которым в итоге приходится выбирать между заботой о близком человеке и работой.

Действующие нормы Трудового кодекса РФ не защищали интересы этой категории граждан, поэтому потребовалось внести изменения.

Кроме того, по новому закону в случае гибели бойца его родителям, а также вдовам и детям могут предоставить дополнительный отпуск сроком до 14 дней. Он тоже будет неоплачиваемый.

«В настоящее время указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников СВО. Закон усилит социальную защиту фронтовиков и членов их семей, повысит гарантии на отпуск», - указывается на сайте Госдумы РФ.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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