Раненый пензенский боец не мог получить лечение и отпуск

21.07.2025 | 10:31

В Пензенской области участнику специальной военной операции помогли получить лечение и дополнительный отпуск. Историю рассказал уполномоченный по правам человека Владимир Фомин.

«Ко мне обратилась жительница области, пояснив, что ее супруг является военнослужащим, имеет награды. В ходе выполнения задач СВО получил тяжелое ранение, которое предполагает проведение обследования в рамках ВВК (военно-врачебной комиссии. - Прим. ред.) и дополнительный отпуск, которые ему не предоставляются», - написал омбудсмен в своем телеграм-канале в понедельник, 21 июля.

В аппарате уполномоченного проанализировали все обстоятельства, изучили копии документов, сделали необходимые запросы в различные инстанции.

В результате бойцу назначили военно-врачебную экспертизу, после которой провели лечение и предоставили отпуск.

«Боец вернулся в часть, чтобы продолжить с честью и доблестью защищать свое Отечество», - заключил Владимир Фомин.