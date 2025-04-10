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Общество

Бывшим участникам СВО предложили предоставлять удлиненный отпуск

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Продолжительность отпуска для участников СВО предлагают увеличить до 35 календарных дней. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс, был опубликован в электронной базе Госдумы 10 апреля.

«После завершения напряженной службы в период специальной военной операции, в ходе которой военнослужащие и добровольцы в течение нескольких лет без перерыва на отдых защищали суверенитет и национальные интересы Российской Федерации, представляется социально справедливым предоставление им удлиненного оплачиваемого отпуска при трудоустройстве», - указано в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит компенсировать бывшим участникам СВО длительное отсутствие полноценного отдыха в период выполнения боевых задач и станет для них стимулом к возвращению в трудовую деятельность.

Законопроектом предлагается предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней работникам, прошедшим военную службу по мобилизации, службу в войсках национальной гвардии РФ по мобилизации или военную службу по контракту, заключенному в период мобилизации.

Также удлиненный отпуск хотят представлять по окончании действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, сроком на один год и более.

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