Бывшим участникам СВО предложили предоставлять удлиненный отпуск

10.04.2025 | 19:37

Продолжительность отпуска для участников СВО предлагают увеличить до 35 календарных дней. Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс, был опубликован в электронной базе Госдумы 10 апреля.

«После завершения напряженной службы в период специальной военной операции, в ходе которой военнослужащие и добровольцы в течение нескольких лет без перерыва на отдых защищали суверенитет и национальные интересы Российской Федерации, представляется социально справедливым предоставление им удлиненного оплачиваемого отпуска при трудоустройстве», - указано в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит компенсировать бывшим участникам СВО длительное отсутствие полноценного отдыха в период выполнения боевых задач и станет для них стимулом к возвращению в трудовую деятельность.

Законопроектом предлагается предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 35 календарных дней работникам, прошедшим военную службу по мобилизации, службу в войсках национальной гвардии РФ по мобилизации или военную службу по контракту, заключенному в период мобилизации.

Также удлиненный отпуск хотят представлять по окончании действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, сроком на один год и более.