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Общество

Пензенцам запретили передержку животных в квартирах

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Правительство Пензенской области утвердило дополнительные требования к содержанию домашних животных.

Соответствующее постановление подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым в понедельник, 12 декабря.

Документом утверждается минимальное пространство для жизнедеятельности питомцев в жилом помещении. Для собак это 2,5 кв. м (из расчета на одну особь), а для кошек - 1 кв. м.

Если питомцев хотят завести в коммунальной квартире или жилом помещении, занимаемом несколькими семьями, то для этого требуется письменное согласие всех, кто делит жилплощадь с владельцем собаки или кошки.

Согласно документу, собаку можно держать на огороженной территории домовладения на привязи, в вольере, в случае если приняты меры к тому, чтобы пределов двора она не покидала. О наличии пса прохожих должна предупреждать табличка у входа.

Нельзя держать животных в помещениях многоэтажек, не являющихся частью квартиры (на балконах, лоджиях, в подъездах, подвалах, чердаках), а также во дворах домов.

Кроме того, документ запрещает передержку (временное содержание) домашних животных в квартирах.

«Несоблюдение дополнительных требований будет являться основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», - гласит постановление.

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