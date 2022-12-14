Грязная обувь: пензенцам объяснили, что и почему сыплют на дороги

14.12.2022 | 10:28

Жителям Пензы расписали преимущества обработки дорог песчано-солевой смесью. О ее свойствах представитель городской администрации рассказал на странице губернатора во «ВКонтакте» в среду, 14 декабря.

«Прошу навести порядок в вопросе обработки дорог реагентами!!! Дороги города (ул. Ленина и другие) поливают грязью вместо песка или опилок. Результат: грязная обувь и машины. Грязь тащится в подъезды, магазины. А потом весной все дышим пылью», - пожаловался пользователь Макс Ю.

Мужчине пояснили, что есть несколько видов реагентов, которые растворяют ледяной слой и обеспечивают хорошее сцепление колес транспортных средств с дорогой.

«Смесь песка и соли помогает в борьбе с гололедицей. Ее можно насыпать на пешеходные дорожки и на проезжую часть. Средство является проверенным и позволяет предотвратить аварии, заносы и травмы при падениях людей.

Соль, содержащаяся в составе материала, теряет свои свойства при температуре -30 градусов. Песок в свою очередь продолжает создавать абразивный слой, который нейтрализует скользящую поверхность. Применение противогололедных материалов регламентируется ГОСТ «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов», - говорится в ответе мэрии.

Ранее сообщалось, что на закупку соли для промышленных целей в Пензе готовы потратить 29 млн рублей.