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Общество

В Пензе коммунальщики готовы потратить 29 млн рублей на соль

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«Пензавтодор» объявил электронный аукцион на поставку соли для промышленных целей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 29 млн 320 тыс. рублей. Заявки принимаются до 12 декабря, 14-го будут подводить итоги.

Под солью подразумевается концентрат минеральный галит. Заказчику нужно 4 000 мешков в мягкой контейнерной упаковке, каждый массой в тонну.

«Срок поставки - с 1 по 31 января 2023 года», - уточняется в сопроводительной документации.

Соль будет использоваться для обработки улиц.

Ранее пензенец пожаловался на огромное количество песко-соляной смеси, которая превращается в месиво и оседает на обочинах дорог. Он подчеркнул, что это не повышает, а, напротив, снижает безопасность, затрудняя движение транспорта.

«В морозы эта соляно-песчано-грязевая смесь стоит днями, причем не мерзнет. От этого на дорогах скользко, управлять транспортным средством опасно! Неужели у наших чиновников не хватает ума понять, что дороги надо чистить, а не заваливать грязью?!» - заявил горожанин. По его мнению, лучше посыпать дороги опилками.

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