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Общество

Пензенцы массово пожаловались на холодные дома в Арбекове

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Холод стал основной темой на встрече жителей многоэтажек в Арбекове. Люди испытывают дискомфорт в квартирах. Самыми первыми на собрание пришли люди из дома № 32 на проспекте Строителей.

«У меня астма, двое детей, обои на кухне висят, окна текут, холодно. Вчера специально замерила батареи - 37 градусов», - пожаловалась женщина.

«Трое суток не было тепла. Куда мы только не звонили! Они дадут - через день-два опять отключат. Мы устали, все больные, ни искупаться, ни постирать», - возмутилась пензячка.

«Тело теплее, чем обратка идет. Они тут переварили», - сообщил мужчина.

С начала отопительного сезона жильцы домов № 3, 5, 7, 11 на Ладожской звонят то в аварийно-диспетчерскую службу города, то в управляющую компанию, то поставщику ресурса, сообщая о недостатке тепла и горячей воды в квартирах. Через два с половиной месяца решили объединиться. На собрание пригласили сетевиков и управляющую компанию. Представители УК пришли.

«У них проблема с обраткой. Во многих домах здесь жалуются. Заниженная подача температуры по обратному, давления нет, перепады, поэтому у людей прохладные батареи. Во многих комнатах по подаче - теплые, по обратке - холодные», - объяснила мастер АО «Арбековское» Юлия Щербакова.

Специалисты ресурсоснабжающей организации проигнорировали общее собрание. Активисты составили жалобу и с бумагами, подтверждающими причины нехватки тепла, отправятся в министерство ЖКХ и ГЗН области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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