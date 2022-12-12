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Общество

Пензенскую гимназию украсили, словно сказочный дворец

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Некоторые пензенские школы теперь больше похожи на дворцы из сказки. К новогодним торжествам готовятся во всех образовательных учреждениях, где-то к этому подходят очень серьезно. В гимназии № 1 завершается процесс декорирования коридоров и классов. Педагогам и ученикам оставалось создать фотозону на первом этаже - и уже через несколько минут ученицы начали использовать объект по назначению.

Еще большей популярностью фотозона будет пользоваться, когда стартуют праздничные вечера. А пока гимназисты обследуют все этажи - многие уголки альма-матер стали трудноузнаваемыми.

«Вся наша школа словно овеяна рождественским духом. Очень приятно находиться здесь», - поделилась впечатлением ученица классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского Анна Краснова.

Педагоги подчеркивают: все представленное богатство школа копила долго. Ежегодно обновляют лишь то, что выходит из строя. Многие элементы декора созданы руками работников гимназии.

«Одна из наших сотрудниц сменила дома плитку и принесла кусочек. Сразу возникла идея: а что, если бы наши рабочие по обслуживанию здания помогли бы нам сколотить вазоны, которые можно оклеить этой плиткой. А дальше уже свободное творчество», - отметила директор классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского Этери Тер-Аракелян.

В прошлые годы коридоры гимназии украшали все вместе, а аудитории - каждый класс по отдельности, проводили даже конкурс на лучший декор. В 2022 году состязательный элемент отменили. И все равно все старались как могли.

«Наши дизайнеры - это наши учителя, учитель ИЗО, учитель технологии. И конечно же, главный дизайнер - директор нашей школы», - сообщил зам. директора классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского Сергей Гаранин.

На третьем этаже гимназии организовали тематическую выставку детских поделок, а в кабинете директора много открыток, предназначенных для поздравления военнослужащих в зоне СВО. Ведь когда вокруг сказочная красота, особенно хочется хотя бы частичкой ее поделиться с теми, кому нелегко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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