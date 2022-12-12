Минздрав запретил хамить пациентам, которые записываются к врачу

12.12.2022 | 14:31

«Девушка!», «Женщина!», «Молодой человек!», «Мужчина!» - больше к жителям Пензенской области, которые попытаются записаться к врачу, так обращаться не должны.

Минздрав России утвердил рекомендации для общения с пациентами. Теперь недопустимы фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь, а также любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления, пишут РИА Новости.

К людям должны обращаться по имени, на «вы» или нейтрально - «скажите, пожалуйста».

Слова «нет», «нельзя», «не получится», «не принимает», «невозможно», «но» признаны провокаторами. Их рекомендуется избегать. Взамен предлагаются варианты: «я предлагаю», «можно», «получится, только если», «в нашем в вами случае возможно только», «доктор принимает», «в данной ситуации», «тем не менее, вместе с тем, с другой стороны, наилучший вариант - это».

Минздрав также отменяет фразы «А мы-то здесь причем?», «Это же не я вас неправильно проконсультировал(а)» и «Не знаю, кто вам такое сказал». Им на смену идут «Мы разберемся в сложившейся ситуации», «Приношу свои извинения» и «Приносим извинения».

Рекомендовано также избегать уменьшительно-ласкательных слов «минуточку», «секундочку», «звоночек», «договорчик» и формулировок «Вы что-то путаете», «Это ваша вина», «Что вас еще не устраивает?» и др.