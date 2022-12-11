Траты на Новый год вызвали у населения стресс

11.12.2022 | 14:14

Более половины опрошенных граждан назвали финансовые проблемы главной причиной стресса в период новогодних праздников.

На нехватку денег пожаловались 56% респондентов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса. Его провели в декабре.

20% респондентов отметили, что озабочены большим количеством дел, 17% рассказали о стрессе из-за подготовки к празднику в последний момент и предстоящей встречи с неприятными родственниками.

«Назвали россияне и свои траты на устранение последствий праздников: чаще всего на это уходит до 5 тысяч рублей. Такой ответ дали 64% опрошенных. 16% незапланированно потратили от 5 до 10 тысяч, у 8 - уходило от 10 до 50. 12% указало, что потеряло из-за непредвиденных ситуаций больше 50 тысяч рублей», - пишет «Лента.ру».

Ранее пензенцы ответили на вопрос, сколько они готовы потратить на новогодний стол. 45% участников опроса заявили, что попробуют уложиться в сумму до 5 тысяч рублей. 30% праздновать не собираются. У 18% есть возможность потратить на блюда и напитки до 10 тысяч рублей, и лишь у 7% - более 10 тысяч.