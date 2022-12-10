Пензенцы не готовы тратить на новогодний стол больше 5 000 рублей

10.12.2022 | 11:46

В телеграм-канале PenzaInform пензенцы ответили на вопрос, какую сумму они готовы потратить на новогодний стол.

По состоянию на 11:30 субботы, 10 декабря, один из четырех вариантов ответа выбрали 1 727 человек.

45% респондентов ответили «Попытаюсь уложиться в сумму до 5 000 рублей».

30% выбрали вариант «Не буду отмечать».

На третьем месте (18%) - ответ «До 10 000 рублей, меньше не получится, больше - нет возможности».

Свыше 10 000 рублей («гулять так гулять») готовы потратить 7% респондентов.

Опрос вызвал множество откликов. Один из комментаторов пошутил: «Миллион долларов. Но у меня их нет».

Жительница Пензы заявила, что вообще не собирается тратиться на праздничную еду: «На аллее побегаем вечером и спать ляжем».

Часть участников обсуждения объясняет отказ от празднования проведением СВО.

«Сын мобилизован, не до песен и плясок», «Ребята воюют за нас, а мы - веселиться! Просто не позволяет совесть», - пояснили они.

Еще один комментатор предложил скромный вариант праздничного ужина с наиболее популярными в народе продуктами: «Хорошее игристое, бутеры с икрой, оливье, мандарины. И хватит».