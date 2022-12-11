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Общество

Пензенских подростков предложили допустить до голосования

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Российской молодежи предлагается разрешить участие в голосовании. Такой законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 12 декабря.

Предполагаются поправки в ряд федеральных законов, которые позволят снизить возрастной порог при голосовании на выборах всех уровней до 16 лет, сообщают «Известия».

Так подростки будут вовлечены в избирательный процесс, а явка на выборах повысится.

По словам авторов инициативы, сейчас семейный кодекс позволяет 16-летним вступать в брак, а трудовой - устроиться на работу. Кроме того, согласно гражданскому законодательству, подросткам 16 лет разрешена предпринимательская деятельность.

«Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», - цитируют «Известия» документ.

На данный момент голосование разрешено с 18 лет. С этого же возраста гражданин может стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах.

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