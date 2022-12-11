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Общество

Лишний вес остается одной из главных проблем пензенцев

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В 2022 году диспансеризацию прошли 40% взрослого населения Пензенской области. Это 240 000 человек.

Задача диспансеризации - выявить сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, сахарный диабет и другие патологии, которые могут привести к инвалидности.

Итоги профилактических медицинских осмотров подвели в региональном минздраве. Данные показывают, что лидирующими факторами риска для здоровья пензенцев стали избыточный вес (47% обследованных), низкая физическая активность (26%), курение (16%), повышенное содержание холестерина в крови (10%), высокий уровень глюкозы (8%).

Лишний вес и низкая физическая активность и в предыдущие годы назывались основными факторами риска возникновения хронических заболеваний у пензенцев.

«В рамках диспансеризации выявлено 337 случаев новообразований, более 7 000 заболеваний сердечно-сосудистой системы, прежде всего артериальной гипертонии», - сообщили в минздраве.

Медики отмечают: трудоспособные жители области не сразу замечают, что у них повышено артериальное давление. Недомогание они связывают с перегрузками и стрессом.

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