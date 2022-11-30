Общество

В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему в СВО земляку

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Во вторник, 29 ноября, в Кузнецке увековечили память Рината Багданова, погибшего в СВО на Украине. Мемориальную доску открыли на школе № 6, выпускником которой был Ринат.

В церемонии приняли участие глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский, военный комиссар города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов Вадим Белов, родные Рината, представители общественных ветеранских организаций, учителя и школьники.

«Ринат Багданов окончил Московское высшее военное командное училище. С 24 февраля этого года участвовал в СВО, прошел Мариуполь, Азовсталь, Новомихайловку, Энергодар», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Старший лейтенант, командир мотострелковой роты погиб в августе, прикрывая отход своей роты. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Ринат Багданов представлен к ордену Мужества посмертно.

Право открыть мемориальную доску Ринату Багданову предоставили его матери и супруге. Затем присутствующие почтили память героя и всех погибших солдат минутой молчания и возложили цветы. Военком Вадим Белов передал награду родным бойца.

В октябре в администрации города было решено увековечивать память погибших в СВО земляков установкой мемориальных досок на здании школы № 6. Сергей Златогорский предложил назвать это учебное заведение школой имени кузнечан - героев специальной военной операции.

Ранее на здании была установлена мемориальная доска Алексею Фадееву, также погибшему в ходе спецоперации.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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