В Пензенской области за неделю число больных гриппом выросло в разы

09.12.2022 | 14:39

По состоянию на 13:00 пятницы, 9 декабря, в Пензенской области подтверждено 66 случаев гриппа, из которых 21 вызваны штаммом H1N1 (его называют свиной). Для сравнения: на 4 декабря было выявлено всего 9 случаев этого заболевания.

По словам заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой, наблюдается и рост коронавирусной инфекции. В основном пациентам требуется амбулаторное лечение, тяжелого течения COVID-19 нет. Растет и число заболевших ОРВИ.

«Грипп начинает набирать обороты, активно развиваться и захватывает все больше территорий. Большие города и мегаполисы пик заболеваемости прошли и выходят на плато, а вот такие небольшие регионы, как наш, находятся как раз на этапе подъема заболеваемости», - подчеркнула замминистра.

Ранее специалисты рассказали о симптомах свиного гриппа - это озноб, повышение температуры более 38 градусов, сухой надсадный кашель, боли в трахее, мышцах, суставах, при движении глазных яблок, сильные головные боли, небольшая заложенность носа.

Медики предупредили: сильнее всего подвержены заражению свиным гриппом дети до 5 лет, граждане старше 65 лет, беременные и кормящие женщины, а также люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.

В качестве меры профилактики пензенцам рекомендуют носить маски в общественных местах. Многие граждане уже добровольно надевают эти средства индивидуальной защиты, выходя на улицу.

Также специалисты рекомендуют при нахождении в одном помещении с больным чаще делать влажную уборку, регулярно проветривать помещение, увлажнять воздух (его температура должна быть не выше 20 градусов).