В Пензенской области взрослые и дети заражаются свиным гриппом

С 28 ноября по 4 декабря в Пензенской области зарегистрировано 9 случаев гриппа A(H1N1). Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.
6 случаев приходятся на Пензу, по 1 человеку заболели в Кузнецке, Земетчинском и Пензенском районах. Как минимум один пациент - ребенок.
Также в ведомстве проинформировали, что в регионе планируется вакцинировать против гриппа 60% населения. На 3 декабря привито 706 555 человек, охват иммунизацией против гриппа составил 55,46%.
Штамм гриппа A(H1N1) называется свиным и считается наиболее распространенным. По состоянию на вторник, 6 декабря, он выявлен в 74 регионах страны.
В течение этого же периода в области было зарегистрировано 3 902 случая ОРВИ - на 17,4% больше, чем неделей раньше (3 324 случая).
18,7% инфицированных - дети. На предыдущей неделе этот показатель составлял 15,7%.
Средняя заболеваемость в регионе составила 306,3 на 100 тысяч населения. Выше этого показатели в Мокшанском (1 254,6), Башмаковском (1 081,7), Шемышейском (553,8), Нижнеломовском (363,3) районах и областном центре (512,5).
В Пензе за помощью к врачам обратились 2 056 заболевших ОРВИ. Неделей раньше пациентов было 1 916, рост составил 7,3%.
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