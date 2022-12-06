Общество

В Пензенской области взрослые и дети заражаются свиным гриппом

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С 28 ноября по 4 декабря в Пензенской области зарегистрировано 9 случаев гриппа A(H1N1). Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

6 случаев приходятся на Пензу, по 1 человеку заболели в Кузнецке, Земетчинском и Пензенском районах. Как минимум один пациент - ребенок.

Также в ведомстве проинформировали, что в регионе планируется вакцинировать против гриппа 60% населения. На 3 декабря привито 706 555 человек, охват иммунизацией против гриппа составил 55,46%.

Штамм гриппа A(H1N1) называется свиным и считается наиболее распространенным. По состоянию на вторник, 6 декабря, он выявлен в 74 регионах страны.

В течение этого же периода в области было зарегистрировано 3 902 случая ОРВИ - на 17,4% больше, чем неделей раньше (3 324 случая).

18,7% инфицированных - дети. На предыдущей неделе этот показатель составлял 15,7%.

Средняя заболеваемость в регионе составила 306,3 на 100 тысяч населения. Выше этого показатели в Мокшанском (1 254,6), Башмаковском (1 081,7), Шемышейском (553,8), Нижнеломовском (363,3) районах и областном центре (512,5).

В Пензе за помощью к врачам обратились 2 056 заболевших ОРВИ. Неделей раньше пациентов было 1 916, рост составил 7,3%.

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