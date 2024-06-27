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Общество

В Пензе 2 месяца будет действовать «Островок здоровья»

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В Пензе в здании центрального рынка на улице Бакунина в течение 2 месяцев - июля и августа - будет работать «Островок здоровья».

Это профилактическая акция, стать участниками которой приглашают всех желающих. Пензенцы смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное давление, насыщение крови кислородом, оценить новообразования на коже и получить консультацию врача.

Все перечисленные обследования будут проводиться бесплатно, сообщили в областном минздраве.

Посетить «Островок здоровья» можно по четвергам и пятницам с 10:00 до 13:00.

Акция проводится с целью раннего выявления заболеваний и формирования у пензенцев решения отказаться от зависимостей и вести здоровый образ жизни.

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