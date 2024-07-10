Норовирус в лагере «Белка»: первоисточник инфекции найден

10.07.2024 | 10:34

В прокуратуре Пензенской области рассказали о мерах реагирования, принятых после проверки детского оздоровительного лагеря «Белка».

В конце июня имело место массовое обращение отдыхающих за медицинской помощью. Первоначально сообщалось о пищевом отравлении, однако этот факт не подтвердился.

Как оказалось, причиной краткосрочного расстройства здоровья детей стала кишечная инфекция норовирусной этиологии. Она регистрировалась у ребят на протяжении трех дней - с 28 по 30 июня. 2 ребенка были госпитализированы, болезнь у них протекала в легкой форме.

В ходе проверки установили, что 3 человека из персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рота-норо-энтеровирусы. Сотрудников отстранили.

«Один из них явился первоисточником инфекции, передаваемой пищевым путем», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, в цехе холодных закусок не было прибора для обеззараживания воздуха, кухонная посуда для первых и вторых блюд не отвечала нормативам.

«Имелись и иные нарушения требований к организации общественного питания и водоснабжения из разводящей сети», - добавила Светлана Артамонова.

Региональное управление Роспотребнадзора возбудило в отношении юридических лиц дела об административных правонарушениях:

- по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий),

- по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению),

- по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).

Материалы уже направлены в суд.

«С целью устранения допущенных нарушений прокурор Железнодорожного района г. Пензы внес руководителю лагеря и организатору питания представления», - заключила старший помощник прокурора.