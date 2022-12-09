Сердобские росгвардейцы выручили лежавших на дороге пенсионеров

В четверг, 8 декабря, гололед сыграл злую шутку над пожилой четой сердобчан. Около 18:00 супруги, переходившие улицу Быкова по зебре, поскользнулись и упали.
«Водитель, ехавший наперерез, не остановился - лишь обогнул немолодых людей, лежавших на асфальте, и продолжил путь», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
На помощь пришел экипаж вневедомственной охраны, на глазах которого все произошло. Правоохранители подъехали с включенными проблесковыми маячками, помогли 70-летним пенсионерам подняться с обледеневшего асфальта и предложили вызвать скорую помощь.
Супруги отказалась от госпитализации, и тогда росгвардейцы настояли на том, чтобы сопроводить их до дома. На патрульном автомобиле пару довезли по адресу проживания.
Уже следующим утром сердобчане позвонили в Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Пензенской области и поблагодарили пришедших на помощь росгвардейцев Евгения Кириллова и Александра Деткова за отзывчивость, а также попросили наградить их.
Это не единственный случай, когда сотрудники Росгвардии приходят на помощь пожилым людям. В 2021 году они помогли 79-летнему пензенскому пенсионеру, забывшему на прогулке свои имя и адрес, попасть домой.
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