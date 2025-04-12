В школах Пензенской области стартовало проведение ВПР

В пятницу, 11 апреля, в школах Пензенской области, как и во всей стране, стартовало проведение всероссийских проверочных работ.
ВПР необходимы для мониторинга уровня и качества подготовки школьников. Эти показатели должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и основным общеобразовательным программам.
«Даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком», - сообщили в министерстве образования региона.
Ранее о запрете назначать единый день для испытаний на региональном уровне, напомнил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Кроме того, нельзя:
- проводить ВПР после уроков или в каникулы;
- передавать варианты работ педагогам и ученикам для предварительного ознакомления;
- вынуждать родителей приобретать сборники для подготовки к ВПР;
- закупать бумагу и картриджи для печати заданий за счет родителей и учителей.
Всероссийские проверочные работы будут проходить в школах до 16 мая.
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