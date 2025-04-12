В школах Пензенской области стартовало проведение ВПР

12.04.2025 | 13:23

В пятницу, 11 апреля, в школах Пензенской области, как и во всей стране, стартовало проведение всероссийских проверочных работ.

ВПР необходимы для мониторинга уровня и качества подготовки школьников. Эти показатели должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и основным общеобразовательным программам.

«Даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком», - сообщили в министерстве образования региона.

Ранее о запрете назначать единый день для испытаний на региональном уровне, напомнил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кроме того, нельзя:

- проводить ВПР после уроков или в каникулы;

- передавать варианты работ педагогам и ученикам для предварительного ознакомления;

- вынуждать родителей приобретать сборники для подготовки к ВПР;

- закупать бумагу и картриджи для печати заданий за счет родителей и учителей.

Всероссийские проверочные работы будут проходить в школах до 16 мая.