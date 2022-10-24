В Пензе незаконно собирали деньги на помощь военнослужащим

24.10.2022 | 19:36

Со студентов Пензенского архитектурно-строительного колледжа незаконно собирали деньги на помощь участникам СВО.

Об этом сообщила начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Ирина Барыкина, ее комментарий опубликовали в телеграм-канале «Объясняем.Пензенская область».

«Проведена проверка. Сбор денежных средств признан незаконным. Все должностные лица, причастные к данному мероприятию, понесут заслуженное наказание. Все денежные средства, взятые со студентов, будут им возвращены», - заверила Барыкина.

По ее словам, подобные ситуации дискредитируют хорошее начинание.

«Министерство образования Пензенской области понимает, что поддержка наших военнослужащих, в том числе мобилизованных, - это дело благородное и святое. Но каждый должен это делать исключительно добровольно», - резюмировала чиновница.