Кузнечанин вернул крупный долг ради высокой зарплаты

44-летний кузнечанин выплатил долги по алиментам, чтобы устроиться на выгодную должность и иметь безупречную репутацию перед работодателем.
Мужчина помогал 17-летней дочери от случая к случаю и накопил задолженность в размере 350 000 рублей.
«Некоторое время назад он был привлечен к административной ответственности, ограничен в управлении транспортным средством и в выезде за пределы России. Эти меры повлияли на мужчину, и он трудоустроился», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
Отец стал вносить регулярные платежи, но предыдущую задолженность не гасил.
В этом году ему поступило предложение перейти на более выгодную должность, но при условии отсутствия даже намека на какие-либо проблемы с законом.
«Рисковать своей репутацией и хорошей зарплатой мужчина не стал и, оплатив всю сумму долга дочери, предстал перед работодателем с чистой совестью и без долгов», - заключили в пресс-службе.
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