Коммунальщики пообещали заняться ручьем на ул. Германа Титова

08.12.2022 | 15:04

В Пензе возле дома № 13 на улице Германа Титова берет начало ручей, но не природный, а искусственный. Об утечке на сетях горожане сообщили утром в четверг, 8 декабря.

Видео с потоком воды, устремляющимся вниз по улице, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Порыв случился на сетях холодного водоснабжения.

ЧП прокомментировали в Горводоканале.

«Утечка на участке сети водопровода диаметром 150 мм. В ближайшее время на место прибудет ремонтная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 14:30.

7 декабря стало известно о порыве на улице Бородина, 3. Во дворе дома образовалось озеро, затрудняющее проход и проезд. Вода больше недели идет из колодца рядом со строением № 5 на той же улице. Местные жители ждут, когда аварийная бригада освободится и устранит утечку.