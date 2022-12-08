Коммунальщики пообещали заняться ручьем на ул. Германа Титова

В Пензе возле дома № 13 на улице Германа Титова берет начало ручей, но не природный, а искусственный. Об утечке на сетях горожане сообщили утром в четверг, 8 декабря.
Видео с потоком воды, устремляющимся вниз по улице, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Порыв случился на сетях холодного водоснабжения.
ЧП прокомментировали в Горводоканале.
«Утечка на участке сети водопровода диаметром 150 мм. В ближайшее время на место прибудет ремонтная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 14:30.
7 декабря стало известно о порыве на улице Бородина, 3. Во дворе дома образовалось озеро, затрудняющее проход и проезд. Вода больше недели идет из колодца рядом со строением № 5 на той же улице. Местные жители ждут, когда аварийная бригада освободится и устранит утечку.
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