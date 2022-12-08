Общество

Коммунальщики пообещали заняться ручьем на ул. Германа Титова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе возле дома № 13 на улице Германа Титова берет начало ручей, но не природный, а искусственный. Об утечке на сетях горожане сообщили утром в четверг, 8 декабря.

Видео с потоком воды, устремляющимся вниз по улице, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Порыв случился на сетях холодного водоснабжения.

ЧП прокомментировали в Горводоканале.

«Утечка на участке сети водопровода диаметром 150 мм. В ближайшее время на место прибудет ремонтная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ», - сообщили в ресурсоснабжающей организации в 14:30.

7 декабря стало известно о порыве на улице Бородина, 3. Во дворе дома образовалось озеро, затрудняющее проход и проезд. Вода больше недели идет из колодца рядом со строением № 5 на той же улице. Местные жители ждут, когда аварийная бригада освободится и устранит утечку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте