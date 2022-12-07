Утечка на улице Бородина привела к обледенению дороги

07.12.2022 | 21:28

Маленькая утечка может привести к крупной коммунальной аварии, если проблему не устранить в кратчайшие сроки. Очередной пример бездействия ресурсоснабжающей организации - Бородина, 3, где образовалось настоящее озеро.

«Две недели происходит. Где-то прорвало, приезжали работники, смотрели. Раскопано, а воз и ныне там - ручей течет и перетекает сюда. Здесь не пройти и транспорт никакой не проедет», - пожаловалась жительница Пензы Ирина Анатольевна.

Место, где берет свое начало коммунальная река, расположено вверх по той же улице, рядом с строением № 5. Вода льется из колодца, затопило практически всю придомовую территорию. Больше всего не повезло жителям первого и второго подъездов соседней девятиэтажки - той, что находится в низине.

«Я раз руку ломала, теперь боюсь. В обход под лестницей пролезаю, как можно, иначе встанешь в это и провалишься капитально. Один раз встала и провалилась по уши. Скользко. Председатель приезжал, говорит, дней пять еще ждите, будут делать. А когда и кто - не знаю», - отметила местная жительница Тамара Андреевна.

Как журналистам 11 канала сообщили в ресурсоснабжающей компании, заявка есть. Утечку в Арбекове устранят, как только появится свободная бригада аварийной службы, после чего во двор нужно будет загонять тяжелую технику и приводить в порядок проезжую часть.