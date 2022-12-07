В Пензе жители еще девяти новостроек получат квитанции за капремонт

07.12.2022 | 08:42

Жителям девяти пензенских новостроек с декабря будут начисляться взносы за капитальный ремонт, от которых они раньше были освобождены.

Это связано с тем, что обязанность по уплате взносов возникает по истечении двух лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.

В перечень вошли дома по следующим адресам:

- ул. 65-летия Победы, 27;

- ул. Антонова, 5о;

- ул. Высокая, 17;

- ул. Ивановская, 156;

- ул. Измайлова, 58а, корпус 3;

- ул. Московская, 34Б;

- ул. Ново-Казанская, 6г;

- ул. Новоселов, 98;

- ул. Тепличная, 45.

«Квитанции на оплату приходят месяцем позже, собственники получат их в январе 2023 года», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее Министерство ЖКХ и ГЗН опубликовало список новостроек, для собственников помещений в которых мораторий на уплату взносов закончился в октябре. В перечень вошли 59 домов в Пензе, Заречном, Кузнецке, Нижнем Ломове, рабочем поселке Лунино, селах Рамзай Мокшанского района и Засечном Пензенского района.