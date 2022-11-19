Новоселам напомнили об окончании моратория на взносы за капремонт

19.11.2022 | 12:46

В Пензенской области владельцы квартир и нежилых помещений в новостройках начнут платить взносы за капремонт, хотя раньше пользовались отсрочкой (мораторием).

В Министерстве ЖКХ и ГЗН объяснили: обязанность по уплате взносов у собственников помещений в новостройке возникает по истечении двух лет с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта. Поэтому с октября владельцы недвижимости в 59 домах будут обязаны нести такие расходы.

В перечень вошли следующие дома:

- г. Пенза - ул. 65-летия Победы, 21; ул. 8 Марта, 31, корп. 2; ул. Антонова, 5м, 5н; ул. Бородина, 2, 13; ул. Генерала Глазунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21; ул. Зеленодольская, 68, 71; ул. Измайлова, 62; ул. Ключевая, 99; ул. Ладожская, 147, 155, 157; ул. Мира, 44а, 44г; Набережная Реки Мойки, 2д; ул. Ново-Казанская, 7а; ул. Новоселов, 100; пр-т Победы, 96е, 97; ул. Тамбовская, 23; ул. Тепличная, 39; 3-й пр-д Рахманинова, 2, 4;

- г. Заречный - ул. Заводская, 8, корп. 1, корп. 2; ул. Ахунская, 21, 23; ул. Конституции, 39в; ул. Светлая, 3Б;

- г. Кузнецк - ул. Калинина, 140; ул. Ленина, 271;

- Мокшанский район - с. Рамзай, ул. Крымская, 1, 3, 5, 6, 8;

- г. Нижний Ломов - ул. Маяковского, 19;

- Пензенский район - с. Засечное, ул. Механизаторов, 26; ул. Натальи Лавровой, 9, 14; ул. Олимпийская, 3; ул. Светлая, 9а, 10, 13, 15; ул. Фонтанная, 13, 14; ул. Центральная, 10, 11;

- р. п. Лунино - ул. Социальная, 66, 67.

«В настоящее время в региональную программу капремонта общего имущества в МКД Пензенской области на 2014-2046 годы включено 5 833 здания», - проинформировали в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.