Общество

Перед Новым годом ожидается традиционный рост цен на продукты

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Жителей Пензенской области ждет рост цен на продукты перед Новым годом. При этом увеличение не превысит традиционных 10%.

Именно на столько цены в магазинах поднимаются ежегодно перед 31 декабря.

Как пишет ura.ru со ссылкой на аналитика Ивана Федякова, увеличившись в декабре, стоимость товаров чуть снизится в январе, когда не будет такого большого потока покупателей. Однако на уровень последнего месяца года цены не вернутся.

В первую очередь подорожают фрукты и овощи, так как это продукция, которая долго не хранится.

Ранее сообщалось, что заметно подросли цены на кондитерские изделия, некоторые сорта сыра, деликатесы из морепродуктов. На бутылку отечественного шампанского придется потратить около 500 рублей.

В целом новогодний стол обойдется жителям региона на 15-20% дороже, чем в 2021-м.

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