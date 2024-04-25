В Пензе на 4 дня закроют проезд по улице Измайлова

25.04.2024 | 13:53

С субботы, 27 апреля, проезд по улице Измайлова в Пензе будет закрыт. Речь идет об отрезке между пересечениями с улицами Антонова и Казанской. Участок закроют на 4 дня - до 30-го числа включительно.

В пресс-службе администрации объяснили, что объезд возможен по Крымской с выходом на улицу Измайлова со стороны Стрельбищенской.

Кроме того, подготовлен дополнительный путь - временная дорога от дома № 60 на улице Измайлова в сторону вновь возведенной школы. Она ведет на улицу Антонова.

Временное перекрытие дороги связано с работами в микрорайоне ГПЗ: на пересечении улиц Измайлова и Антонова строят транспортную развязку. Ширина ее составит 3,5 м, предусмотрено от 4 до 6 полос во всех направлениях. Движение будет организовано с помощью разметки и дорожных знаков. Сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре.

Как пояснили в мэрии, 4 дня потребуется на вынос коммуникаций - теплотрассы и ливневой канализации. Время выбрано специально, так как дорожный трафик в выходные менее интенсивен, чем в будни.