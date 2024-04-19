Пензячка украла из магазина полную товаров тележку

19.04.2024 | 12:36

В Пензе женщина набрала в магазине полную тележку товаров, незаметно вывезла ее, перегрузила в машину и уехала домой. Однако безнаказанной она не останется.

Сотрудница магазина заявила о краже в полицию, уточнив, что товаров неизвестная похитила на сумму более 8 тысяч рублей.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили пензячку 1980 года рождения, причастную к совершению данного преступления. Подозреваемая дала признательные показания», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Женщина рассказала, что убедилась в отсутствии внимания сотрудников магазина и провезла тележку мимо кассы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Пензячке грозит до 2 лет лишения свободы. Пока она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.