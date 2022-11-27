Жители Пензенской области потратят больше денег на новогодний стол

27.11.2022 | 14:26

Блюда к новогоднему столу обойдутся жителям Пензенской области в среднем на 15-20% дороже, чем в декабре 2021-го.

О том, как изменились цены, сообщает портал nation-news.ru.

Эксперты отмечают: во время инфляционного шока цены на некоторые продукты увеличились на четверть. Однако с лета фиксируется так называемая дефляция, когда стоимость товаров снижается, возвращаясь к более или менее привычному уровню.

Чтобы сэкономить, жители области должны выбрать товары местного производства. Те, кто предпочитает более изысканные блюда на новогоднем столе, должны учесть: креветки подорожали на 22,09%, копченые, соленые рыбные деликатесы - на 4,83%.

Растут цены и на красную икру. В некоторых случаях стоимость доходит до 7 000 рублей за килограмм.

По подсчетам экономистов, заметно подорожали импортные маслины, некоторые сорта сыра (даже отечественного производства).

Изменилась в сторону увеличения и стоимость традиционного новогоднего напитка. На бутылку отечественного шампанского придется потратить около 500 рублей.

«Рост цен наблюдается на рынке кондитерских изделий, поэтому любителям отмечать Новый год с праздничными тортами и пирожными необходимо будет сориентироваться по изменению стоимости товаров в пекарнях и кондитерских», - пишет портал.