18.04.2024 | 11:05

33-летний пензенец обокрал сотрудницу мебельного салона. Он зашел в кабинет, где женщина оставила сумку, и вытащил кошелек с деньгами.

Это случилось в одном из пензенских торговых центров. Когда горожанка заметила, что вещей не хватает, она обратилась в полицию. Ущерб составил 8 000 рублей.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили злоумышленника», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Пензенца нашли и доставили в отдел, где он во всем признался и раскаялся. Деньги мужчина успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Горожанину, ранее уже судимому, грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под стражей.