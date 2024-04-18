33-летний пензенец обокрал сотрудницу мебельного салона. Он зашел в кабинет, где женщина оставила сумку, и вытащил кошелек с деньгами.
Это случилось в одном из пензенских торговых центров. Когда горожанка заметила, что вещей не хватает, она обратилась в полицию. Ущерб составил 8 000 рублей.
«На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили злоумышленника», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.
Пензенца нашли и доставили в отдел, где он во всем признался и раскаялся. Деньги мужчина успел потратить.
Возбуждено уголовное дело. Горожанину, ранее уже судимому, грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под стражей.
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