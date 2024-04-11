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Криминал

Пензенец воровал кофе одной и той же марки ради единственной цели

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53-летнего жителя Пензы осудили за систематические кражи кофе из магазина. Внимание мужчины привлекал товар только одного производителя.

Пензенец был неоднократно судим за кражи, в январе 2023-го пребывал под административным арестом за мелкое хищение, но наука впрок не пошла. В июне того же года он трижды похитил из 1 магазина 22 упаковки кофе.

Общая сумма ущерба, причиненного торговой точке, превысила 5 тысяч рублей. Личность вора помогли установить видеокамеры в магазине.

Свою вину горожанин признал. Выяснилось, что кофе он не пил, а продавал, чтобы на вырученные деньги купить спиртное.

«Суд, изучив личность подсудимого, установил, что мужчина спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы в короткий промежуток совершил 3 преступления небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется отрицательно, обращался за медицинской помощью в связи с расстройством поведения, вызванном употреблением алкоголя», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пензенцу назначили 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой областного суда
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