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Криминал

В Пензе мужчина убежал от продавцов с продуктами под курткой

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27-летний пензенец на глазах у продавца украл продукты из магазина и теперь может лишиться свободы на 4 года.

Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке. На них запечатлено, как мужчина достает товар с полок, кладет в пакет и прячет под куртку.

В Пензе мужчина убежал от продавцов с продуктами под курткой

Пройти незамеченным мимо кассы у горожанина не вышло, сотрудники попросили отдать похищенное. Пензенец вернул часть и быстро скрылся.

В Пензе мужчина убежал от продавцов с продуктами под курткой

Сумма ущерба составила около 8 000 рублей. Директор торговой точки обратилась в полицию.

Вора нашли, он во всем признался и рассказал, что продал товар незнакомцу, а деньги потратил. На горожанина, кстати ранее уже судимого, завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Савина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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